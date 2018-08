TESLA : rassure sur sa consommation de cash

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricants de voitures électriques Tesla est attendu en forte hausse à Wall Street après avoir consommé moins de trésorerie que prévu au deuxième trimestre et annoncé qu'elle afficherait des bénéfices au second semestre. Tesla a consommé 740 millions de dollars contre 900 millions de dollars anticipés par les analystes. Après avoir atteint son objectif de production de 5 000 Model 3 par semaine, le groupe prévoit la poursuite de la montée en puissance et cible 6 000 Model 3 par semaine d'ici fin août et 10 000 "aussi rapidement que possible".Tesla table par ailleurs sur la production de 50 000 à 55 000 Model 3 au troisième trimestre.Entre avril et juin, la firme fondée et dirigée par Elon Musk a essuyé une perte nette de 717,54 millions de dollars, soit 4,22 dollars par action, contre une perte de 336,4 millions de dollars, ou 2,04 dollars par titre, un an plus tôt. Les revenus ont bondi de 43% à 4 milliards de dollars.S'agissant de ses perspectives, Tesla prévoit de devenir rentable durablement et de générer un cash flow positif au second semestre.