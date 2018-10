TESLA : rentable au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elon Musk a tenu sa promesse. Tesla était rentable au troisième trimestre 2018. Ainsi, le constructeur de véhicules haut de gammes a publié un bénéfice net de 311,5 millions de dollars sur la période, contre une perte de 619,4 millions de dollars un an plus tôt. Le chiffre d’affaire s’est établi à 6,8 milliards de dollars au troisième trimestre, contre environ 3 milliards de dollars un an plus tôt. Ces bons résultats découlent notamment de la montée en cadence de la production de la Model 3, un véhicule clef pour l’avenir de Tesla.Vers 14h15, le titre Tesla bondit de plus de 10% en pré ouverture des marchés américains.