Tesla : Elon Musk compte bien sur le fonds saoudien

Pas de LBO

Dans un long paragraphe titré "Pourquoi ai-je dit financement assuré ?", Elon Musk justifie l'un des éléments les plus polémiques de sa déclaration. Il y relate ses nombreux contacts, depuis près de deux ans, avec les dirigeants du fonds souverain d'Arabie Saoudite, confirmant ainsi qu'il constituerait le principal bailleur de fonds de cette opération qui nécessitera plusieurs dizaines de milliards de dollars.Lors d'une réunion tenue le 31 juillet, le directeur général du fonds aurait regretté que le projet sur une transaction privée n'ait pas avancé plus rapidement et aurait "fermement exprimé son soutien au financement d'une transaction privée sur Tesla dans le contexte actuel". "Ses déclarations m'ont laissé penser qu'aucun autre décideur n'était nécessaire et qu'ils étaient impatients d'aller de l'avant", écrit Musk, qui a "quitté la réunion du 31 juillet avec la certitude qu'un accord avec le fonds souverain saoudien pouvait être conclu et qu'il s'agissait simplement de faire avancer le processus". C'est de là qu'est né le "financement garanti" mentionné le 7 août. Depuis, le directeur général du fonds souverain aurait exprimé son soutien au processus sous réserve des vérifications usuelles et du respect des obligations réglementaires."Je continue d'avoir des discussions avec le fonds saoudien et j'ai également des discussions avec un certain nombre d'autres investisseurs, ce que j'ai toujours prévu de faire, car j'aimerais que Tesla continue d'avoir une large base d'investisseurs", ajoute le dirigeant-fondateur de l'entreprise sur le blog de Tesla. Dans son projet, la privatisation ne serait pas réalisée par endettement de la société (rachat à effet de levier). Il estime que le montant de 70 milliards de dollars généralement exprimé pour un rachat de Tesla est surévalué car des investisseurs choisiront de rester au capital. "Ma meilleure estimation à l'heure actuelle est qu'environ deux tiers des actions détenues par les investisseurs actuels seraient transférées dans un Tesla privé", poursuit Musk.Difficile à ce stade de savoir si la SEC, qui a ouvert une enquête sur les déclarations du dirigeant, partagera son analyse. Elon Musk ne semble guère soucieux et entend poursuivre la stratégie qu'il a fixée. Les discussions avec les investisseurs actuels et potentiels vont continuer. Quand un projet final sera présenté, un processus d'évaluation approprié sera conduit par un comité spécial du conseil d'administration de Tesla, poursuit le dirigeant, avant de conclure que si le conseil soutient son plan, il passera par la voie réglementaire avant d'être soumis aux actionnaires.L'action Tesla gagne 0,6% peu après l'ouverture de Wall Street le 13 août, à 357,57 USD. L'intégralité du commentaire d'Elon Musk est disponible sur le blog de Tesla