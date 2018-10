Tesla : Elon Musk doit quitter la présidence

01/10/2018 | 10:25

La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé samedi être parvenue à un accord avec Elon Musk, fondateur de Tesla, deux jours après avoir porté plainte contre lui pour fraude.



Elon Musk doit ainsi quitter son poste de président du conseil d'administration du fabricant de voitures électriques, et ne pourra pas être réélu à ce poste pour une durée de trois ans. Deux administrateurs indépendants devront être nommés pour le remplacer. Elon Musk peut cependant rester directeur général de l'entreprise : il restera donc, pour le grand public comme pour les investisseurs, le 'visage' de Tesla.



Par ailleurs, Elon Musk et Testa devront payer, chacun, une amende de 20 millions de dollars. Ces 40 millions de dollars seront reversés à des investisseurs lésés par 'l'épisode' des tweets du fondateur de l'entreprise. Dans ceux-ci, le fantasque dirigeant annonçait disposer du financement nécessaire pour un rachat des actions Tesla, en vue d'un retrait de la cotation. Avant de faire machine arrière quelques semaines plus tard - et de provoquer l'ire de la SEC, qui l'a accusé de manipulation de cours.





