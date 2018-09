Tesla : Les marchés doivent se préparer à une longue convalescence-BRI

LONDRES, 23 septembre (Reuters) - Les marchés financiers doivent se préparer à une longue période de turbulences en raison de la volonté d'un nombre croissant de banques centrales de mettre un terme à leur programme de soutien et de relever les taux d'intérêt, déclaré Banque des Règlements internationaux (BRI) dans son dernier rapport.

Une décennie après la faillite de Lehman Brothers, événement qui a accéléré la crise financière de 2007-2009, la BRI, organe international de coordination des grandes banques centrales basé en Suisse, a comparé la volatilité des marchés de cette année à la réaction d'un patient devant se passer d'un puissant médicament.

Il pourrait y avoir d'autres perturbations dans un avenir proche, avec des taux américains qui vont continuer d'augmenter, une surenchère dans la guerre commerciale mondiale, une Banque centrale européenne (BCE) qui va bientôt arrêter son programme de rachat d'actifs et les tours de vis monétaire observés dans plusieurs pays émergents.

"Les responsables de politique monétaire et les acteurs de marché devraient se préparer à une longue convalescence, non dénuée de soubresauts", a dit Claudio Borio, responsable du département économique et monétaire de la BRI.

Le rapport de la BRI met également en garde à la fois contre la somme des dettes, en dollars et en d'autres devises étrangères, accumulée par les marchés émergents et contre les cryptomonnaies.

L'établissement évoque également le risque posé par une vive hausse d'entreprises "zombies" provoqué par des décennies de taux d'intérêt bas.

Les économistes définissent généralement comme "zombie" une entreprise qui a au moins dix années d'existence mais qui est incapable de couvrir le coût du service de sa dette par ses bénéfices, ce qui est le cas de grands noms de la technologie comme Tesla et Netflix. (Marc Jones et Helen Reid, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv NETFLIX -1.14% 361.19 90.33% TESLA 0.26% 299.1 -3.93%