Tesla : MEDIA-Tesla-Le vice-président de la production a quitté le groupe

17 octobre (Reuters) - Le vice-président de la production de Tesla, Gilbert Passin, a quitté le groupe, rapporte mercredi Business Insider, qui cite une source au fait de la situation.

Le constructeur de voitures électriques a perdu plusieurs de ses dirigeants ces derniers mois alors que sa nouvelle berline Model 3, jugée primordiale pour la rentabilité future de la société, a souffert d'une longue série de problèmes de production et de retards.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le titre, qui avait gagné jusqu'à 2,1% dans les échanges d'avant-Bourse, perdait 2,28% à 270,26 dollars à 15h25 GMT sur le Nasdaq, qui reculait de 0,52%.

Selon son profil publié sur le réseau social LinkedIn, Gilbert Passin travaille encore pour le groupe californien.

En septembre, Tesla a perdu son directeur de la comptabilité Dave Morton, et Bloomberg a rapporté que la directrice des ressources humaines, Gaby Toledano, ne reviendrait pas à l'issue de son congé, un peu plus d'un an seulement après avoir rejoint le groupe.

Liam O'Connor, vice-président de la gestion logistique, a également démissionné le mois dernier, toujours selon l'agence de presse.

Elon Musk s'apprête à quitter son fauteuil de président, tout en conservant la direction générale du groupe, dans le cadre d'un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC).

NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Munsif Vengattil à Bangalore, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Dominique Rodriguez)