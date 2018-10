Tesla : Musk rachètera pour 20 millions de dollars de titres Tesla

Quelques semaines plus tôt, Tesla et Musk avaient accepté de payer chacun une amende de 20 millions de dollars dans le cadre d'un règlement avec la Securities and Exchange Commission (SEC).

Tesla précise que le rachat de titres n'a rien à voir avec le règlement en question, au terme duquel Musk a renoncé à la présidence de sa société pour n'en conserver que la direction générale.

L'action gagne 1,9% en avant-Bourse en réaction à cette annonce.

Tesla a par ailleurs annoncé ce même mercredi avoir signé un accord foncier avec les autorités chinoises pour la construction à Shanghaï, sur un terrain d'environ 860.000 mètres carrés, de sa première usine "Gigafactory" à l'étranger.

(Munsif Vengattil; Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Blandine Hénault)