Tesla : action en nom collectif contre le tweet d'Elon Musk

13/08/2018 | 15:09

Une action en nom collectif a été lancée vendredi par un cabinet d'avocats contre Elon Musk et Tesla, au nom de plaignants ayant essuyé des pertes causées par des informations 'fausses' et 'trompeuses' à propos d'un retrait du groupe de la Bourse.



Keller Lenkner accuse Elon Musk de ne pas avoir dit la vérité en tweetant qu'il prévoyait de retirer Tesla de la cote et que le financement de l'opération était déjà 'sécurisé', annonce qui a fait grimper le titre de 11% mardi.



Selon le cabinet, la seule raison de l'annonce du dirigeant était de 'décimer les vendeurs à découvert qui étaient forcés de couvrir leurs positions au cours des jours suivants à des prix accrus artificiellement'.



