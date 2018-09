Tesla : en forte baisse, la SEC attaque Musk pour fraude

28/09/2018 | 10:45

L'action Tesla perd plus de 10% dans les négociations électroniques post-marché. La Securities & Exchange Commission (SEC), le gendarme financier américain, a attaqué en justice l'emblématique dirigeant du groupe, Elon Musk, pour ses tweets qualifiés de 'mensongers et trompeurs' sur l'éventuel retrait de Tesla de la Bourse.



Le 7 août, rappelle la SEC, Elon Musk a indiqué à ses 22 millions de 'followers' sur Twitter qu'il envisageait de retirer l'action Tesla de la cote à 420 dollars par action, soit une prime importante sur le cours de l'époque, et que le financement de l'opération était déjà bouclé. Avant de renoncer à ce projet quelques semaines plus tard.



Or à cette date, selon la SEC, 'Elon Musk n'avait pas discuté des conditions détaillées de cette opération avec des partenaires financiers potentiels, et il savait prétendument que l'éventuelle opération était incertaine et sujette à de nombreux aléas'. Reste que le 7 août, l'action Tesla a progressé sensiblement après cette annonce, 'entraînant une perturbation significative du marché', affirme la SEC.



Bref, l'affaire a été portée devant un tribunal fédéral de New York avec une accusation de 'fraude' contrevenant au droit boursier américain. Outre des pénalités, la SEC demande aussi qu'Elon Musk ne puisse plus siéger au conseil d'administration ni diriger une entreprise cotée.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.