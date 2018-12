Tesla : en nette hausse, boosté par un analyste

07/12/2018 | 16:30

Le titre du constructeur automobile Tesla connaît une belle hausse ce vendredi, gagnant +4,3%, poussé notamment par les commentaires de Jefferies publiés ce jour.



Jefferies annonce en effet ce jour passer à l'achat sur le titre Tesla, estimant que le groupe est 'l'un des rares constructeurs OEM susceptible d'améliorer ses revenus en 2019/2020'.



'Le financement est moins préoccupant et notre récente visite d'usine laisse entrevoir des possibilités considérables d'amélioration. La résolution des problèmes de fabrication est en cours et après le troisième trimestre, nous sommes davantage convaincus que la société peut se désendetter organiquement. De plus, notre récente visite à Fremont a mis en évidence une marge de manoeuvre significative pour améliorer la productivité', note Jefferies.



L'analyste vise désormais, notamment, un EBIT positif à 620 millions de dollars en 2019, et revoit à la hausse son objectif de cours sur le titre, qui passe de 360 à 450 dollars.





