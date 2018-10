Le titre barre la une du site internet de Citron Research : "Citron inverse son opinion sur Tesla . L'histoire devient trop convaincante pour être ignorée". Conscient de la stupeur que pourrait provoquer ce revirement spectaculaire, la société d'Andrew Left s'empresse de préciser à ses lecteurs qu'elle est aussi surprise qu'eux d'avoir été amenée de titrer ainsi. En mode "il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis", Citron explique que la Model 3 est un succès avéré et que les conséquences des signaux d'alerte des derniers mois se sont révélées au final minime. Il ajoute que les médias se sont trop focalisés sur la personnalité décalée d'Elon Musk et pas assez sur le caractère totalement disruptif (désolé pour pour le terme) du constructeur. Le compartiment automobile "est DOMINE par Tesla", qui "détruit la concurrence", peut-on encore lire dans la prose d'une recherche que l'on a connue plus acidulée.Suivent une série de tableaux tous plus accablants les uns que les autres pour la concurrence, battue à plate-couture par l'Américain, dont celui que nous vous copions ci-dessous. "Comme dans un tour de magie, pendant que l'attention de tout le monde est monopolisée par Elon Musk fumant de l'herbe, Tesla est tranquillement en train de fumer toute l'industrie automobile", synthétise Citron Research. Les anglophones ont tout intérêt à aller lire l'article en question, bourré de réflexions pertinentes . Non content de cesser de jouer la valeur à la baisse, Citron va même jusqu'à révéler qu'il est désormais "long" sur le dossier.