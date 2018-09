Tesla perd un dirigeant un mois après son embauche

New York (awp/afp) - Tesla a annoncé vendredi le départ d'un dirigeant, son chef comptable, moins d'un mois après son recrutement, en raison de la médiatisation accrue autour du constructeur de véhicules électriques.

Dave Morton avait rejoint le groupe d'Elon Musk le 6 août et a remis sa démission le 4 septembre, indique Tesla dans un document transmis au gendarme de la Bourse, la SEC.

Son départ est effectif "immédiatement", ajoute Tesla dans le même document.

"Depuis que j'ai rejoint Tesla le 6 août, le niveau d'attention publique autour de l'entreprise et le rythme au sein de l'entreprise ont dépassé mes attentes, ce qui m'a conduit à revoir mon avenir", explique M. Morton.

Il ajoute toutefois que sa démission n'est pas liée à des désaccords avec la direction: "Je veux être clair et dire que je crois fermement aux perspectives d'avenir de Tesla et à sa mission et je n'ai aucun désaccord avec le leadership de Tesla ni avec sa communication financière".

Cette information faisait chuter le titre Tesla à Wall Street où il perdait plus de 8% dans les échanges électroniques de pré-séance.

