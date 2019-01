Tesla : production et livraisons record au 4e trimestre

02/01/2019 | 15:28

Tesla revendique au titre de son quatrième trimestre 2018, 86.555 véhicules produits et 90.700 livrés, des nombres en progressions de 8% chacun par rapport à ceux du troisième trimestre qui constituaient des records historiques.



Sur les trois derniers mois de l'année, il a produit 61.394 Model 3, en ligne avec sa prévision et en hausse de 15% en rythme séquentiel, ainsi que 25.161 Model S et X, conformément à son rythme à long terme d'environ 100.000 par an.



Sur l'ensemble de 2018, le constructeur de voitures électriques a livré 245.240 véhicules, dont 145.846 Model 3 et 99.394 Model S et X, soit autant de véhicules en une seule année que sur toutes les années précédentes réunies.



