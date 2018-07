Tesla : recule, un gérant vedette vend le titre à découvert-média

27 juillet (Reuters) - L'action Tesla décroche vendredi à Wall Street après qu'un gérant vedette a dit vendre à découvert le titre du fabricant de voitures électriques en raison de son cash flow négatif.

Steve Eisman, gérant de Neuberger Berman Group, qui s'est fait un nom en pariant sur l'éclatement de la bulle immobilière américaine, s'inquiète aussi des problèmes d'exécution rencontré par Tesla.

Vers 16h10 GMT, l'action Tesla recule de 2,2% et repasse sous les 300 dollars.

"Elon Musk (le patron de Tesla) est un homme très, très intelligent mais il y a beaucoup de gens intelligents dans le monde et il faut tenir ses promesses. Il a un problème d'exécution", a déclaré Steve Eisman dont l'exploit de 2008 a servi de trame au best-seller de Michael Lewis, "Le casse du siècle" (The Big Short), publié en 2010.

Steve Eisman figurerait ainsi, selon la chaîne Bloomberg TV sur laquelle il s'exprimait, parmi les vendeurs à découvert sur le titre Tesla.

L'équivalent de près de 11 milliards de dollars (9,44 milliards d'euros) d'actions Tesla sont vendues à découvert, la position vendeuse nette la plus importante en valeur sur le marché américain, selon le bureau d'analyses financières S3 Partners.

Un peu plus du cinquième du total des actions émises par Tesla sont actuellement vendues à découvert et le constructeur figure dans la liste des 50 valeurs les plus "shortées" du Nasdaq.

L'action Tesla a eu un parcours boursier plutôt heurté depuis le début de l'année au gré des annonces sur les difficultés de production de son modèle phare, la Model 3, et des inquiétudes sur sa situation financière.

Après avoir chuté de 21% entre fin 2017 et un plus bas de 52 semaines à 244,59 dollars touché le 2 avril, le titre affichait une hausse de 20% à son pic de l'année atteint le 18 juin à 373,73 dollars. (Savio D'Souza, Marc Joanny pour le service français, édité par Bertrand Boucey)