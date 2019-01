Tesla réduit ses effectifs pour baisser les coûts, le titre chute

(Actualisé avec détails, précisions, contexte, commentaires d'analystes et cours de Bourse)

par Arjun Panchadar

18 janvier (Reuters) - Tesla a annoncé vendredi son intention de supprimer plusieurs milliers d'emplois afin de maîtriser ses coûts parallèlement à ses efforts pour augmenter la production des versions les moins chères de sa Model 3, une berline jugée essentielle pour sa rentabilité.

Le constructeur américain de voitures électriques, qui peine à atteindre une rentabilité de long terme et à contenir ses dépenses, a également déclaré que son bénéfice au quatrième trimestre serait certainement inférieur à celui du troisième.

Ces annonces font chuter l'action Tesla, qui perd 10,7% à 310,01 dollars, contre un gain de 1,31% pour l'indice S&P-500 à la Bourse de New York vers 18h25 GMT.

Le directeur général, Elon Musk, a prévenu que l'abaissement du coût de la Model 3 était d'autant plus nécessaire que l'incitation fiscale à l'achat de véhicules Tesla serait encore diminuée de moitié en juillet avant de disparaître complètement à la fin de l'année.

La fin de cette incitation, dont est progressivement privé un constructeur dès lors qu'il atteint le seuil des 200.000 véhicules électriques vendus aux Etats-Unis, va mécaniquement renchérir la Model 3 de 3.750 dollars (3.301 euros) si le groupe ne baisse pas ses prix.

Tesla fait également face à la montée en puissance d'Audi et Porsche (filiales de Volkswagen), de Mercedes-Benz (Daimler) et de BMW, qui préparent tous des modèles de véhicules électriques haut de gamme. Les constructeurs traditionnels ont prévu d'investir près de 300 milliards de dollars dans le développement des véhicules électriques au cours des cinq à 10 prochaines années.

DEUXIÈME PLAN DE DÉPARTS EN SEPT MOIS

Elon Musk a déclaré vendredi que Tesla devrait proposer au moins la version milieu de gamme de la Model 3 sur tous les marchés à compter du mois de mai s'il veut élargir sa clientèle. Or le groupe ne parvient toujours pas à stabiliser la production de ce modèle, présenté en grande pompe en 2016, qui est encore en attente de livraison par de nombreux clients.

Michelle Krebs, analyste chez Autotrader, s'attend à ce que l'année soit difficile pour tous les constructeurs automobiles, car les ventes de véhicules neufs ralentissent.

"Ce sera particulièrement difficile pour Tesla, qui essaie désespérément de générer davantage de bénéfices trimestriels après en avoir réalisé un au troisième trimestre, et il fera face à une forte concurrence au cours des deux prochaines années", prédit-elle.

C'est la deuxième fois en sept mois que Tesla annonce une réduction de ses effectifs et cette nouvelle vague de départs va intervenir après des livraisons de la Model 3 au quatrième trimestre inférieures aux attentes et l'annonce le 2 janvier d'une baisse de prix sur l'ensemble des véhicules du constructeur.

Dans une note au personnel, Elon Musk a souligné que 2018 avait été l'année "la plus difficile dans l'histoire de Tesla", ajoutant que la société avait accru ses effectifs de 30% l'an dernier, un niveau supérieur à ses capacités.

"Tesla aura besoin de mettre en oeuvre ces réductions d'effectifs tout en augmentant le rythme de production de la Model 3 et en procédant à des améliorations d'ingénierie manufacturière dans les mois à venir", écrit-il dans sa lettre, disponible sur le blog de l'entreprise.

CONTRACTION DU BÉNÉFICE ATTENDUE

"Je veux m'assurer que vous connaissez tous les faits et les chiffres et comprenez que le chemin à parcourir est très difficile". "Il n'y a pas d'autre moyen", poursuit-il.

Tesla souligne qu'il réduira ses effectifs à temps complet de 7% et qu'il ne retiendra que les salariés à temps partiel et intérimaires les plus indispensables.

En juin, le groupe avait annoncé la suppression de 9% de ses effectifs. Elon Musk avait tweeté en octobre que la société comptait 45.000 salariés.

Tesla a réalisé un bénéfice de 311,5 millions de dollars, ou 1,75 dollar par action, au troisième trimestre clos le 30 septembre, ce qu'Elon Musk a qualifié de "premier profit significatif" pour le groupe.

Pour le quatrième trimestre, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice net de 216,92 millions de dollars, avant une nouvelle contraction à 62,80 millions de dollars le trimestre suivant, selon les données de Refinitiv Eikon. Tesla publiera ses résultats du quatrième trimestre le 5 février.

Elon Musk, qui a souvent fixé des objectifs et des délais que Tesla n'a pu honorer, a surpris les investisseurs en annonçant au troisième trimestre un bénéfice, seulement le troisième de Tesla en 15 ans d'existence.

BREAKINGVIEWS-Musk’s rare dose of realism could serve Tesla well (Shubham Kalia à Bangalore, Ben Klayman à Detroit Benoit Van Overstraeten et Claude Chendjou pour le service français, édité par Dominique Rodriguez et Bertrand Boucey)