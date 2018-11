Tesla : une présidente pour le conseil d'administration

08/11/2018 | 11:56

Tesla a trouvé le président - enfin, plutôt la présidente - pour son conseil d'administration, fonction assurée par le fondateur Elon Musk jusqu'à ce que ce dernier soit contraint de l'abandonner le mois dernier, au terme d'une transaction avec la Securities & Exchange Commission (SEC), le régulateur financier américain.



Il s'agit de Robyn Denholm : pour l'heure directrice financière et responsable de la stratégie de l'opérateur télécom australien Telstra, Mme Denholm prend la présidence du constructeur américain de voitures électriques 'avec effet immédiat'. Sa nomination ne sera cependant effective que dans six mois, lorsqu'elle aura terminé le préavis la liant à Telstra.









