Tesla : vers un retrait de la cote à 420 dollars ?

08/08/2018 | 12:37

Patron et fondateur de Tesla, Elon Musk a déclaré hier qu'il envisageait de retirer le titre de la cote au prix de 420 dollars, ce qui représentait une prime instantanée de l'ordre de 20% au moment où l'annonce a été faite. Le titre a clôturé en hausse de 11% hier, vers 380 dollars, soit une capitalisation d'environ 64 milliards de dollars.



M. Musk explique ce projet par les fortes variations du cours de l'action Tesla, 'qui peuvent constituer un facteur majeur de distraction pour tous ceux qui travaillent dans l'entreprise'. Mais aussi par la pression que fait peser la publication de comptes trimestriels et le 'court-termisme' qui peut s'ensuivre. Enfin, M. Musk ajoute que l'action Tesla est la plus 'shortée' (vendue à découvert) qui soit aux Etats-Unis, ce qui signifie que des investisseurs parient en grand nombre sur sa baisse.



La décision définitive n'a pas encore été prise. Elon Musk ajoute que l'éventuel retrait de la cote de Tesla ne serait que transitoire, une réintroduction en Bourse étant possible lorsque la maturité de la société se sera accrue.



M. Musk 'préférerait' que les actionnaires actuels de Tesla le restent, ce qui pourra toujours être le cas une fois l'entreprise sortie de la cote. Il n'envisage pas d'augmenter sa participation, de l'ordre de 20%, à l'occasion de cette opération.





