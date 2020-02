Tesla : Canaccord n'est plus à 'achat'

05/02/2020 | 15:19

Tout en maintenant son objectif de cours de 750 dollars sur Tesla, Canaccord dégrade sa recommandation de 'achat' à 'conserver', le broker 'percevant un risque-rendement équilibré pour que les investisseurs bloquent leurs bénéfices'.



Il voit le risque du coronavirus chinois comme un 'vent contraire clair' pour le site de Shanghai. Selon lui, une mise à jour des attentes au premier trimestre parait probable et devrait donc être reflétée dans la valorisation.



S'il continue de 'favoriser Tesla comme un poids lourd meneur dans les véhicules électriques', Canaccord pense que 'des investisseurs patients vont probablement attendre un point d'entrée plus attractif'.



