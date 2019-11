Tesla : Jefferies remonte son objectif de cours

11/11/2019 | 14:09

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Tesla et remonte son objectif de cours de 300 à 400 dollars, dans le sillage de son estimation de profit opérationnel pour le constructeur de voitures électriques en 2020, rehaussée de 24%.



Le broker estime que 'le troisième trimestre a fait preuve de niveaux de marge brute conformes à une rentabilité soutenue', et que 'le prix de vente moyen devrait se stabiliser avant des améliorations au second semestre de l'année 2020'.



'Une stabilisation en 2019 pose de meilleures fondations pour un retour à la croissance des revenus et des bénéfices en 2020', poursuit Jefferies, ajoutant qu'il 'continue de voir Tesla maintenir sa prééminence en produits, caractère abordable et technologie'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.