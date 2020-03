Tesla : Morgan Stanley reste à 'Sous-pondérer'

02/03/2020 | 12:30

L'analyste Morgan Stanley confirme ce lundi sa recommandation 'Sous-pondérer' sur le titre Tesla, accompagnée d'un objectif de cours de 500 dollars.



'La volatilité du marché a ramené l'action à son plus bas niveau depuis un mois et à environ 34% de ses plus hauts historiques. Alors que les actions s'échangent environ 34% au-dessus de notre objectif de 500 dollars, nous attendons de voir si un trimestre difficile et des ruptures d'approvisionnement se produisent avant de revoir notre position sur le titre', indique le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.