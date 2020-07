Tesla : New Street Research abaisse son conseil

23/07/2020 | 16:35

New Street Research a abaissé sa recommandation sur Tesla de 'acheter' à 'neutre', avec un objectif de prix de 1 500 dollars, affirmant que les catalyseurs à court terme sont désormais limités.



Dans une note aux clients, la maison de recherche indépendante a déclaré qu'il ne voyait aucun catalyseur propulser la valeur 'à un niveau supérieur' sur un horizon d'un an.



'Les principaux indicateurs de notre analyses sont la croissance des volumes et l'expansion de la marge brute, dans leur évolution progressive au cours des 5 prochaines années', a déclaré l'analyste Pierre Ferragu.



New Street a déclaré qu'il ne tenait pas encore compte des avantages potentiels dans la conduite automatisée ou l'opportunité de stockage d'énergie.



