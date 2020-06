Tesla : Wedbush reste neutre mais remonte sa cible

10/06/2020 | 16:09

Wedbush annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Tesla, passant de 800 dollars à 1.000 dollars, avec un scénario optimiste à 1.500 dollars, contre 1.350 dollars précédemment.



Le broker américain a ainsi déclaré que l'action de Tesla pouvait continuer à grimper, portée par une demande de Model 3 dépassant les attentes en Chine, ainsi que par l'assouplissement des mesures de confinement aux États-Unis et en Europe.



Malgré cela, Wedbush conserve une recommandation 'neutre' sur la valeur.







