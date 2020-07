La valeur du jour à Wall Street TESLA dans la stratosphère

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La période est faste pour Tesla. Mercredi, la firme d’Elon Musk devenait la première capitalisation mondiale du secteur automobile devant Toyota. Jeudi, l’action poursuit son irrésistible ascension avec un bond de plus de 8% à 1 210 dollars après avoir largement dépassé les attentes du marché concernant ses livraisons du deuxième trimestre 2020. Le constructeur de véhicules électriques haut de gamme a livré près de 90 650 véhicules entre avril et juin. Il dépasse de loin les attentes du consensus FactSet qui s'établissaient à 72 000 unités.Une performance d'autant plus remarquable dans une période profondément marquée par la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement prises pour l'endiguer. De fait, ces dernières ont conduit à la fermeture du site de Fremont, en Californie.Ces chiffres de livraisons pourraient d'ailleurs être revus à la hausse. En effet, Tesla a prévenu que ces données devaient être considérées comme " légèrement conservatrices " et qu'elles pourraient être relevées " jusqu'à 0,5% ou plus " par la suite.Dans son communiqué, Tesla n'a pas abordé la question de son objectif de livraisons pour 2020. Plus tôt dans l'année, le groupe avait dit viser plus de 500 000 livraisons.Le prochain rendez-vous du groupe sera la publication des résultats du second trimestre. Comme toujours, les investisseurs chercheront à répondre à " la " question clef : Tesla a-t-il été rentable ?Nul doute qu'une réponse par l'affirmative propulsera l'action vers de nouveaux sommets et représenterait, au passage, une étape importante vers une éventuelle entrée au S&P 500.