La valeur du jour à Wall Street TESLA : le marché salue le record de livraisons au deuxième trimestre

Tesla roule des mécaniques mercredi sur la place de New York, où il s’adjuge plus de 5% à 235,76 dollars. Malgré les doutes récurrents pesant sur lui, le constructeur américain de véhicules électriques a atteint un record de production et de livraisons lors du deuxième trimestre 2019. Cerise sur le gâteau : la firme d’Elon Musk dit avoir réalisé d'importants progrès dans la rationalisation de ses activités mondiales de logistique et de livraison et se dit bien positionnée pour continuer à faire progresser sa production et ses livraisons au troisième trimestre.Dans le détail, Tesla a livré 95 200 véhicules au deuxième trimestre 2019, déjouant les prévisions du consensus qui s'établissaient à 91 000. Le groupe a notamment livré 77 750 Model 3 (son véhicule clef), dépassant ainsi le consensus (74 100) et les attentes d'UBS (74 000).Le bureau d'études a relevé en conséquence ses estimations pour le deuxième trimestre s'agissant du bénéfice par action (-0,17 dollar contre -0,78 dollar) et du free cash flow (-300 millions de dollars environ contre -670 millions).Toutefois, l'analyste demeure prudent sur les résultats financiers du second trimestre. Les baisses de prix ont stimulé les livraisons et cela devrait logiquement mettre la pression sur les marges, note l'expert.En parallèle, la production a également atteint un niveau record au deuxième trimestre. Cela représente un pas dans la bonne direction, mais UBS s'inquiète de des multiples départs de responsables rapportés dans la presse américaine et de leurs impacts sur la production.In fine, l'analyste a donc maintenu sa recommandation Vendre sur le titre Tesla, ainsi que son objectif de cours de 160 dollars.Concernant ses perspectives du troisième trimestre, Tesla estime être bien positionné pour continuer à faire progression sa production et ses livraisons. Il indique par ailleurs que les commandes générées au cours du trimestre ont dépassé ses livraisons, ce qui lui permet d'entrer dans le troisième trimestre avec une augmentation de son carnet de commandes.