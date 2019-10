TESLA : Exane BNP Paribas a initié le suivi à Surperformance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Exane BNP Paribas a entamé la couverture du titre Tesla avec une opinion Surperformance et un objectif de cours de 300 dollars. Les chances de succès étaient faibles et les risques demeurent encore élevés, explique le bureau d’études, mais compte tenu de la lenteur de ses pairs à combler le fossé, le constructeur américain a une occasion unique de profiter de l'appétit croissant des consommateurs - et de la volonté politique - pour une nouvelle ère électrifiée.