TESLA : JPMorgan relève sa cible

JPMorgan a relevé son objectif de cours de 275 à 295 dollars sur le titre Tesla, dans le sillage des livraisons du deuxième trimestre 2020 qui étaient meilleures que prévu et d’un message d’Elon Musk à ses employés laissant entendre que les résultats financiers pourraient représenter une bonne surprise également. Le broker américain anticipe désormais une perte par action de 30 cents au deuxième trimestre, contre -1,44 dollar auparavant. Sur l’ensemble de l'année 2020, JPMorgan table sur 453 650 livraisons (contre 420 000 précédemment) et 560 000 en 2021.Ceci étant, l'analyste réitère sa recommandation Sous-pondérer sur la valeur, du fait de la valorisation élevée, des attentes importantes des investisseurs et d'un risque d'exécution non négligeable.