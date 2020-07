Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a réitéré sa recommandation Sous-pondérer et son objectif de cours de 295 dollars sur le titre Tesla. Pour justifier sa position, le broker américain met en avant la valorisation élevée, les attentes importantes des investisseurs et un risque d'exécution non négligeable.