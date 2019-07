TESLA : UBS toujours vendeur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS réitère sa recommandation Vendre sur le titre Tesla, ainsi que son objectif de cours de 160 dollars, dans le sillage des livraisons record du deuxième trimestre 2019. Le bureau d’études souligne que Tesla a livré 77 750 Model 3 (son véhicule clef), dépassant ainsi le consensus (74 100) et ses attentes personnelles (74 000). L’expert relève en conséquence ses estimations pour le deuxième trimestre concernant le bénéfice par action (-0,17 dollar contre -0,78 dollar) et le free cash flow (-300 millions de dollars environ contre -670 millions).Toutefois, l'analyste demeure prudent sur les résultats financiers du second trimestre. Les baisses de prix ont stimulé les livraisons et cela devrait logiquement mettre la pression sur les marges, note l'expert.