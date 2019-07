TESLA : baisse le prix de sa Model 3

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tesla a baissé les prix de ses véhicules livrés en Chine pour soutenir ses ventes dans son second marché. Le premier prix d'une Model 3 a été abaissé de 377 000 yuans à 355 900 yuans (51 764 dollars). Les prix des Model S et Model X ont été réduits de 4% à respectivement 776 900 yuans et 790 900 yuans. Le prix de la Model 3 qui sera produite à Shanghai n'est pas modifié, révèle Bloomberg. De son côté Reuters indique le groupe a également réduit le premier prix de sa Model 3 aux Etats-Unis à 38 990 dollars.Tesla aurait enfin abandonné les versions standard de ses voitures premium Model X et S pour simplifier son offre.