L'américain Tesla a finalement choisi Berlin pour ouvrir sa « Gigafactory » européenne. C’est ce qu’a tweeté mardi soir Elon Musk, son directeur général. Cette usine « construira des batteries, des motorisations et des véhicules, à commencer par le Model Y » à partir de 2021, a expliqué le dirigeant. Il s’agira de la quatrième usine de ce type dans le monde après celles du Nevada, de New York et de Shanghai.