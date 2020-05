TESLA : possible réouverture du site de Fremont dès la semaine prochaine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elon Musk a remporté son bras de fer. Le comté d'Alameda, situé en Californie, a annoncé mardi que le constructeur de véhicules électriques pouvait augmenter l'activité de son usine de Fremont en vue d'une possible réouverture la semaine prochaine. Ce week-end, le directeur général de Tesla avait menacé de déménager son siège social et ses futurs programmes de son site de Fremont, situé en Californie, au Texas ou au Nevada.En cause : la non levée des mesures de confinement dans le comté d'Alameda, où se situe l'usine. Tesla souhaitait même en découdre devant les tribunaux.