TESLA : record de livraisons au deuxième trimestre

Lors du deuxième trimestre 2019, Tesla a atteint une production record de 87 048 véhicules, tout comme des livraisons record d'environ 95 200 véhicules. En parallèle, le constructeur américain indique avoir réalisé d'importants progrès dans la rationalisation de ses activités mondiales de logistique et de livraison à des volumes plus élevés, lui permettant de réaliser des économies et d'améliorer sa position en fonds de roulement. Concernant le troisième trimestre, Tesla estime être bien positionné pour continuer à faire progresser sa production et ses livraisons.