Tesla, Inc. : Tesla baisse les salaires et met des salariés au chômage

Tesla va reprendre ses activités normales le 4 mai, sauf changements importants, selon un courriel envoyé aux employés américains par l'avocate interne Valerie Capers Workman, que Reuters a consulté. L'entreprise, qui a suspendu la production de ses usines de véhicules de la baie de San Francisco et de panneaux solaires de New York le 24 mars, a déclaré dans le courriel que les décisions s'inscrivaient dans un effort plus large de gestion des coûts et de réalisation de plans à long terme.

La pandémie de coronavirus a réduit la demande de véhicules aux Etats-Unis et a forcé plusieurs autres constructeurs automobiles à licencier. Les salaires des salariés de Tesla seront réduits à partir du 13 avril et les réductions resteront en place jusqu'à la fin du deuxième trimestre, selon le courriel. Aux États-Unis, les salaires seront réduits de 10% pour les simples employés, ceux des directeurs de 20% et ceux des vice-présidents de 30%. Des réductions comparables seront appliquées à l'international.

Les employés qui ne peuvent pas travailler chez eux et qui n'ont pas été affectés à des travaux critiques sur les sites de production seront "suspendus", les travailleurs conservant leurs prestations de santé jusqu'à la reprise de la production. Tesla a stoppé la production dans ses deux usines le mois dernier non sans renâcler. L'unique usine automobile américaine de Tesla emploie plus de 10 000 personnes, avec une production annualisée d'un peu plus de 415 000 unités à fin décembre 2019.

La suspension interrompt une montée en puissance de la production du SUV Model Y. La demande pour ce véhicule devrait être plus élevée que pour tous les autres modèles de Tesla réunis, a affirmé il y a quelques temps le directeur général Elon Musk. Le 20 mars, Tesla a déclaré disposer de suffisamment de liquidités pour traverser la longue période d'incertitude, avec quelque 6,3 Mds$ de réserves, sans compter la levée de fonds de 2,3 Mds$.