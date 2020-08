Tesla, Inc. : Tesla va diviser ses actions par 5

L'action Tesla, qui se négociait à 1 475 USD après l'annonce, est l'une des plus chères de Wall Street, et la société basée à Palo Alto, en Californie, a déclaré dans un communiqué de presse qu'elle cherchait à rendre ses actions plus accessibles aux employés et aux investisseurs. Le titre a plus que triplé cette année, tandis que les actions de General Motors et de Ford Motor ont baissé en raison des retombées de la pandémie de coronavirus.

Les divisions d'actions sont un moyen pour les entreprises de rendre leurs actions plus accessibles aux investisseurs particuliers, ce qui peut attirer des investisseurs individuels qui font de petites transactions. Toutefois, les maisons de courtage laissent de plus en plus les clients acheter des parties d'actions, ce qui rend l'avantage des fractionnements d'actions moins évident que par le passé. Cela n'a pas de conséquences sur la valeur détenue par les actionnaires.

Tesla a indiqué que les détenteurs d'actions inscrits le 21 août recevraient quatre actions supplémentaires après la clôture de la bourse le 28 août, la négociation des actions sur une base ajustée au fractionnement commençant le 31 août. Fin juillet, une autre star de la cote, Apple, avait déjà annoncé un split, par 4 cette fois. Le dernier remontait à 2014 pour l'entreprise.

Les splits sont devenus rares à Wall Street ces dernières années, puisque trois entreprises du S&P500 seulement en ont annoncé un cette année, contre une moyenne de 10 par an au cours de la dernière décennie, selon les indices Dow Jones S&P. Tesla ne fait pas encore partie de l'indice large de Wall Street, mais ses récentes performances financières pourraient lui en ouvrir les portes. Le split n'améliorera pas les ratios financiers de l'entreprise d'Elon Musk : l'action conservera ses multiples, soit plus de 110 fois les résultats attendus L'action se négocie actuellement à 113 fois ses bénéfices 2021, contre 39 fois à Ferrari, 7 fois à General Motors et 4,6 fois à Peugeot.