Tesla : La valeur du jour à Wall Street TESLA bondit en Bourse dans le sillage de ses livraisons du premier trimestre

Sur des marchés actions américains évoluant dans le rouge, Tesla bondit de 6,92 % à 485,94 dollars dans le sillage de ses chiffres de livraisons du premier trimestre 2020. La firme d’Elon Musk a livré 88 400 véhicules sur la période (dont 76 200 Model 3 et Y). Il s’agit du meilleur premier trimestre de la firme. Si les livraisons ont baissé de 21 % par rapport au trimestre précédent, elles ressortent supérieures aux attentes moyennes des analystes qui s’établissaient au-dessous des 80 000 unités.Cerise sur le gâteau : Tesla s'est dit " considérablement en avance sur son calendrier " concernant la production et la livraison de la Model Y, son SUV.En parallèle, le groupe a indiqué avoir produit 102 672 véhicules au premier trimestre, dont 87 282 Model 3 et Y.Dans son communiqué, Tesla n'a pas abordé la question de son objectif de livraisons pour 2020. Fin janvier, le groupe avait dit viser plus de 500 000 livraisons cette année.