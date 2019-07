Tesla : Les résultats de Tesla déçoivent, le titre plonge

Le constructeur de voitures électriques a fait état d'une perte non-GAAP de 1,12 dollar par action, contre un perte attendue de 36 cents, selon les données IBES de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires au T2 a progressé à 6,35 milliards de dollars mais n'atteint pas le consensus de 6,41 milliards de dollars.

L'action Tesla a perdu 22% depuis le début de l'année mais a rebondi depuis début juin, après avoir touché son plus bas niveau de clôture depuis début 2016, à 178,97 dollars.

Tesla vient de baisser le prix de sa Model 3, sa voiture électrique la plus populaire, et d'abandonner les versions standard de ses voitures premium Model X et S pour simplifier son offre.

Le constructeur, qui vise un bénéfice au second semestre, a annoncé ce mois-ci que les livraisons mondiales de ses trois modèles avaient augmenté de 51% au deuxième trimestre par rapport au premier pour atteindre le record de 95.200 véhicules. La Model 3 représente environ 80% du total.

(Alexandria Sage et Vibhuti Sharma, Patrick Vignal pour le service français)