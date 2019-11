Tesla : bien orienté avec l'aide d'un broker

11/11/2019 | 15:49

Tesla prend 2,4% sur les premiers échanges à Wall Street, soutenu par Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 300 à 400 dollars sur le titre du constructeur de voitures électriques.



Il estime que 'le troisième trimestre a fait preuve de niveaux de marge brute conformes à une rentabilité soutenue', et que 'le prix de vente moyen devrait se stabiliser avant des améliorations au second semestre de 2020'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.