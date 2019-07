Tesla : dans le rouge après les trimestriels

25/07/2019 | 16:09

Le titre du groupe Tesla s'affiche largement dans le rouge ce jeudi, reculant de près de -13% dans les premières minutes de cotation à New York après des trimestriels décevants.



Ces derniers sont marqués par une perte nette de 408 millions de dollars sur la période avril-mai, avec une perte par action de -1,12 dollar, supérieure à ce qu'attendaient les analystes.



Le chiffre d'affaires du constructeur automobile est en revanche en progression, passant de 4,5 milliards au T2 2018 à 6,3 milliards un an plus tard. Seul problème : les analystes attendaient 0,2 milliard de plus.



“Le segment Véhicules s'est amélioré mais reste faible pour une rentabilité durable à ce stade. [Nous retenons] une guidance de volume entre 360 ​​et 400.000 unités, à peu près conforme au consensus”, commente ce jour Jefferies, à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 300 dollars.





