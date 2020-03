Tesla : en forte hausse avant les chiffres trimestriels

31/03/2020 | 16:53

Les actions de Tesla sont en forte hausse (+6%) avant l'annonce des chiffres de livraison trimestriels du constructeur californien de voitures électriques, alors que certains analystes s'attendent à de 'mauvaises nouvelles' en raison de la pandémie de Covid-19.



Tesla livrera dans les prochains jours ses chiffres de production et de livraison très attendus au premier trimestre.



Les analystes de Wedbush Securities ont déclaré que les investisseurs étaient impatients de savoir dans quelle mesure la pandémie de coronavirus a eu un impact négatif sur l'entreprise, en particulier dans la très importante région de la Chine.



'Nous pensons que Tesla, comme tous les autres constructeurs automobiles, a constaté une baisse de la demande à l'échelle mondiale au cours du dernier mois, les consommateurs restant bloqués ', a déclaré le courtier américain.



Wedbush, qui a une note 'neutre' sur Tesla avec un prix cible de 425 dollars, s'attend à ce que Tesla annonce des livraisons totales de 82 000, en hausse de 30% d'une année sur l'autre, pour le premier trimestre.



Credit Suisse - qui a une note 'sous-performance' sur l'action avec un objectif à 415 dollars - a déclaré qu'il existe un potentiel de baisse dans la fourchette comprise entre 75 000 à 80 000, légèrement en dessous du consensus d'environ 80 000 unités.



Rappelons que New Street Research a relevé la semaine dernière son conseil sur le titre à 'acheter', avec un objectif de prix de 800 dollars et a indiqué que Tesla est l'un des 5 meilleurs titres qu'il recommanderait d'acheter dans un marché en baisse.



