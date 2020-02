Tesla : en hausse, mais un broker n'est plus à l'achat

25/02/2020 | 15:56

Le titre Tesla avance ce mardi de +1,5%, même si l'analyste Jefferies annonce revoir sa recommandation sur celui-ci, passant d'achat à 'Conserver'.



'Notre recommandation sur le titre est justifiée par la valorisation actuelle (les actions sont en hausse de 60% depuis le 14 janvier) et nous attendons une vision plus claire du prochain modèle économique concernant les batteries', explique le broker.



Jefferies revoit néanmoins son objectif de cours à la hausse, de 600 à 800 dollars, une cible plus en rapport avec le cours actuel du titre (840 dollars).



