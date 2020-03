Tesla : le cap du million de véhicules désormais franchi

10/03/2020 | 16:11

Tesla a annoncé hier avoir franchi une étape cruciale de son existence avec l'atteinte du seuil du million de véhicules produits, une performance saluée par une nette progression de son cours de Bourse mardi à New York.



L'annonce - faite par Elon Musk dans la soirée d'hier - a été immédiatement saluée par les aficionados de la marque de voitures électriques, qui y voient la consécration d'un succès.



'Est-ce que cela signifie que le groupe est en passe de surpasser les attentes de livraisons du marché pour le premier trimestre?', s'interroge ce matin un analyste couvrant la valeur.



Ces spéculations poussaient en tout cas l'action du groupe en hausse de plus de 4% ce matin sur le Nasdaq.



Selon des sources de marchés, le consensus s'attend à ce que le constructeur californien écoule autour de 100.000 voitures au premier trimestre, ce qui le placerait en bonne position pour atteindre le cap des 500.000 livraisons cette année, un autre seuil symbolique sur lequel misent beaucoup d'investisseurs.



A titre de comparaison, Tesla avait livré 367.500 unités en 2019 et revendiqué 245.240 livraisons au titre de l'exercice 2018, contre seulement 101.312 en 2017.



A ce rythme, Tesla pourrait écouler un million de véhicules par an dès l'année 2023, selon les calculs des professionnels.



