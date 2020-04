Tesla : le titre monte en flèche après un bénéfice surprise

30/04/2020 | 16:53

Tesla a annoncé hier soir des résultats sur le premier trimestre meilleurs que prévu. Le constructeur de voitures électriques a enregistré un bénéfice alors que les marchés s'attendaient à une perte, faisant monter les actions de 5% aujourd'hui sur le Nasdaq.



Le bénéfice net a atteint 227 millions de dollars, ou 1,24 dollar par action, pour le premier trimestre, contre une perte de 494 dollars, ou 2,90 dollars par action, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 38% à 5,1 milliards de dollars.



Les analystes de New Street Research ont indiqué que les résultats sur les marges brutes étaient bien en avance à ses attentes, compte tenu des fermetures liées à Covid-19.



Citant la fabrication de 'moteurs multiples' soutenant une nouvelle expansion des marges au cours des prochaines années, la société de recherche indépendante a relevé son objectif de 12 mois à 1 100 dollars.



New Street Research n'est pas le seul analyste à relever son objectif sur le titre aujourd'hui, car Canaccord Genuity a également relevé son prix cible de 400 à 650 dollars.



Le courtier canadien a salué les initiatives de la société sur la structure des coûts, qui continue de porter ses fruits, ce qui se traduit par de solides bénéfices.



Pour sa part, Wedbush Securities a cité une 'performance impressionnante' du groupe dans un environnement difficile, ce qui l'a poussé à relever son objectif de cours de 425 dollars à 600 dollars.



Tout en réaffirmant sa note 'neutre' sur le titre, Credit Suisse a également relevé son objectif de cours à 700 dollars.





