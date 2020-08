Tesla : le titre profite d'un relèvement d'objectif

17/08/2020 | 16:31

Le titre Tesla s'inscrit en forte hausse lundi à la Bourse de New York, porté par un relèvement d'objectif des analystes de Wedbush Securities.



Le broker - qui reste 'neutre' sur la valeur - a porté son objectif de cours de 1.800 à 1.900 dollars, évoquant une demande pour l'instant 'solide' au troisième trimestre.



'Nous continuons de penser que la demande pour les véhicules électriques a commencé à accélérer en Chine au cours des mois de juillet-août, Tesla devant se mesurer à un certain nombre de concurrents locaux et internationaux pour la prise de parts de marché', indique le courtier.



Wedbush évoque une demande par ailleurs 'robuste' en Europe, mais un marché toujours fragile aux Etats-Unis.



Vers 10h15 (heure de New York), l'action Tesla grimpait de 5,5%.



