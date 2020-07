Tesla : les livraisons du trimestre ont battu le consensus

02/07/2020 | 16:11

Tesla a dépassé les estimations pour les livraisons de véhicules au deuxième trimestre, bénéficiant d'une demande plus forte pour son modèle 3.



Tesla a déclaré avoir produit plus de 82 000 véhicules électriques et livré environ 90 650 véhicules au cours du dernier trimestre, dont 80 050 berlines modèle 3 et Y et 10 600 modèles S et X, soit 35% au-dessus des attentes.



Alors que son usine principale de Fremont, en Californie, a été fermée pendant une grande partie du trimestre, la société a déclaré qu'elle avait 'réussi' à ramener la production à ses niveaux d'avant Covid.



Les actions ont bondi de plus de 7% sur cette nouvelle.



Wedbush Securities a relevé aujourd'hui son cours cible de l'action de 1 000 dollars à 1 250 dollars, avec un 'bull case' désormais fixé à 2 000 dollars.



