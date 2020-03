Tesla : production suspendue à Fremont et New York

20/03/2020 | 13:15

Tesla a annoncé la suspension temporaire de la production sur son site de Fremont (Californie) et à New York, après discussions avec les autorités, les activités devant se poursuivre sur les autres sites comme pour ses services et son réseau de super-recharge.



Avec 6,3 milliards de dollars de trésorerie à fin de quatrième trimestre et sa levée de fonds récente de 2,3 milliards, le constructeur de voitures électriques estime 'disposer de ressources suffisantes pour naviguer avec succès dans une période d'incertitude prolongée'.



