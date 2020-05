Tesla : repli du titre après les menaces d'Elon Musk

11/05/2020 | 16:43

Les actions de Tesla sont en repli alors que la société a déclaré avoir déposé une plainte contre le comté d'Alameda, qui lui interdit de reprendre ses activités, Elon Musk menaçant de délocaliser l'usine de Fremont.



Elon Musk a déclaré samedi dans un message sur Twitter que Tesla pourrait déménager son siège social et ses futurs programmes au Texas / Nevada, car l'usine californienne doit rester fermée compte tenu du verrouillage actuel et des réglementations sanitaires en raison de Covid-19.



'Il est clair que Musk et Tesla font pression sur le comté d'Alameda pour rouvrir son usine', ont commenté les analystes de Wedbush Securities.



Cependant, s'éloigner de Fremont prendrait au moins 12 à 18 mois et pourrait entre-temps augmenter les risques pour le processus de fabrication et de logistique, a averti le bureau d'analyses.



'En un mot, c'est un jeu de poker à enjeux élevés et Musk vient de montrer ses cartes ', a ajouté Wedbush.



