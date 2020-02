Tesla va lever 2 milliards de dollars par le biais d'une offre d'actions

Le PDG Elon Musk achètera jusqu'à 10 millions de dollars d'actions, tandis que Larry Ellison, membre du conseil d'administration et co-fondateur d'Oracle, achètera 1 million de dollars d'actions Tesla.

Le constructeur de voitures électriques a déclaré qu'il prévoyait d'utiliser le produit de l'offre pour renforcer son bilan et pour les besoins généraux de l'entreprise. Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les principaux organisateurs de l'opération. Barclays, BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities et Wells Fargo Securities sont les autres teneurs de livres.