Virgin Galactic dévoile ses plans pour décoller en Bourse

Londres (awp/afp) - La compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic a annoncé mardi qu'elle décollerait bientôt en Bourse, en fusionnant avec une société d'investissement déjà présente à Wall Street et qui va lui apporter des fonds.

La société du milliardaire britannique Richard Branson a annoncé dans un communiqué "une fusion pour créer la toute première entreprise de tourisme spatial cotée en Bourse".

Virgin Galactic va fusionner avec Social Capital Hedosophia (SCH), une société d'investissement cotée à New York et qui détiendra 49% de la société fusionnée dont la naissance est prévue au second semestre.

La valeur totale de cette nouvelle entreprise est estimée à 1,5 milliard de dollars (presque autant en francs suisses) par ses fondateurs.

Le communiqué, signé par Virgin Galactic et SCH, précise que le fondateur de SCH Chamath Palihapitiya,va investir 100 millions de dollars supplémentaires dans la transaction et prendre la présidence de la nouvelle société fusionnée. George Whitesides restera directeur général de Virgin Galactic.

"Après la réalisation de cette transaction, la majorité des fonds en numéraire de SCH devrait être ajoutée au bilan de Virgin Galactic pour financer son fonctionnement et sa croissance", ont ajouté les deux partenaires.

Ils n'ont pas précisé exactement le montant d'argent frais que pourra investir Virgin Galactic après cette opération. Le Wall Street Journal, qui avait révélé l'alliance à venir de Virgin Galactic et SCH, avait évoqué une somme de 800 millions de dollars.

Quel qu'en soit le montant précis, cet argent frais sera bienvenu pour Virgin Galactic. La société a levé plus d'un milliard de dollars depuis sa fondation en 2004, principalement auprès de M. Branson lui même.

La compagnie de tourisme spatial devait lever un milliard de dollars supplémentaire auprès du fonds souverain saoudien. Mais M. Branson a suspendu les discussions avec Ryad au moment de l'affaire Kashoggi - du nom du journaliste saoudien critique tué le 2 octobre par des agents saoudiens au consulat du royaume à Istanbul.

Un vol commercial bientôt ?

En février, le vaisseau de la compagnie, SpaceShipTwo, commandé par deux pilotes, s'est envolé à 89,9 km d'altitude et a franchi la frontière théorique de la limite de l'espace - fixée à plus de 80 km d'altitude selon la définition américaine. La convention internationale établit toutefois la frontière de l'espace plus haut, à 100 km, à la "ligne de Karman".

Le vaisseau a atteint une vitesse de Mach 3.0 lors de son ascension. Il a atterri sans incident au spatioport du désert de Mojave (sud-ouest des Etats-Unis).

SpaceShipTwo est conçu pour emmener six passagers touristes, mais les essais ont pris des années de retard, notamment à cause de l'accident en plein vol qui a tué un copilote en 2014.

Virgin Galactic assure avoir reçu des pré-commandes de 600 touristes de l'espace potentiels qui ont déposé un total de 80 millions de dollars de garantie.

Richard Branson avait indiqué le 7 février à l'AFP qu'il espérait que les essais seraient suffisamment avancés en juillet pour qu'il prenne lui-même place à bord.

"Des progrès importants dans notre programme d'essai font que nous sommes sur le bon chemin pour démarrer notre service commercial dans l'espace", s'est réjoui M. Branson dans le communiqué publié mardi. "Un nouveau chapitre s'ouvre au moment où Virgin Galactic atteint un niveau avancé de développement, nous faisons de la place à davantage d'investisseurs et ouvrons la porte ainsi à des milliers de nouveaux astronautes", a ajouté le fondateur de Virgin.

Le principal concurrent de Virgin Galactic dans cette aventure est Blue Origin, société fondée par le milliardaire patron d'Amazon Jeff Bezos. La société SpaceX du cofondateur de Tesla Elon Musk travaille aussi sur le sujet.

