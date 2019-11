NO FUTURE FOR TESLA'S STOCK : Baissier Cours d'entrée : 327.75 | Objectif : 80 Le projet Tesla repose sur une batterie qui sera obsolète dans un an. Toshiba sortira en 2019 une batterie qui donnera a une zoé Renault 600 km d'autonomie et sera rechargeable à 50% en 6 mn.

Sans concurrence Tesla peut faire rêver mais Tesla n'est pas seule au monde.

Tous les constructeurs arrivent maintenant sur le segment des voitures électriques . Volkswagen va investir 72 MD dans « l'électrique » sur 5 ans.



Les Américains ne doutent de rien. Il compare Tesla à Apple et lui applique les mêmes ratios de valorisation. Et pourtant ça n'a rien a voir du tout, nous sommes dans l'automobile et les marges ne seront jamais très élevés.



Pour rire un peu :



Chiffre d'affaires Ford = 143 MD (2017) / Tesla = 12 MD

Ebitda Ford = 10 MD / Tesla = 0,5 MD

Trésorerie nette Ford = 11 MD

Dettes tesla = 7,5 MD

Capitalisation Ford = 49 MD / Tesla = 57MD

Valeur d'entreprise Ford = 38 MD / Tesla = 65MD



En imaginant de manière très optimiste que dans 2 ou 3 ans Tesla réalise 50 % du CA de Ford et gagne autant d'argent que Ford. Si on applique les mêmes ratios de valorisation à Tesla qu'à Ford le cours de l'action Tesla devrait être de 80€ ! et non pas 300€.



Tesla est un bon exemple de délire absolu que peut produire la finance américaine quand elle spécule à outrance sur un titre. Le retour sur terre sera douloureux ...

Avant que ma fortune ne fonde comme neige au soleil, si j'étais Elon MUSK, je me débarrasserais bien vite de mes actions Tesla et je placerais les capitaux chez mes concurrents. 18

