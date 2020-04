Tessenderlo : TG info on shareholders rights (in French)

l'actionnaire est faite par écrit ou par voie électronique et doit être signée par l'actionnaire, le cas échéant sous la forme d'une signature électronique conforme aux exigences légales en vigueur. La notification de la procuration doit se faire par écrit ou par voie électronique et doit parvenir à la société au plus tard le 6ième jour calendrier avant l'assemblée générale concernée. Les actionnaires qui votent par procuration doivent se conformer aux conditions d'admission (procédure d'enregistrement et de confirmation) de l'assemblée générale concernée; à défaut leur procuration ne sera pas prise en compte.

En cas d'un conflit d'intérêts potentiel entre le mandataire et l'actionnaire, le mandataire (i) doit divulguer les faits précis qui sont pertinents pour permettre à l'actionnaire d'évaluer le risque que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l'intérêt de l'actionnaire et (ii) n'est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque point inscrit à l'ordre du jour.

Il sera par exemple question d'un conflit d'intérêts potentiel lorsque l'actionnaire désignera comme mandataire : (i) la société elle-même ou une entité contrôlée par elle, un actionnaire qui contrôle la société ou une autre entité contrôlée par un tel actionnaire, (ii) un membre du conseil d'administration, des organes de gestion de la société ou d'un actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au (i) ; (iii) un employé ou un commissaire de la société, de l'actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au (i) ; (iv) une personne ayant un lien parental avec une personne physique visée aux (i) à (iii) ou le conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne. Les procurations dans lesquelles ne figure pas le nom du mandataire seront considérées comme ayant été données au président de l'assemblée, générant dès lors un conflit d'intérêts potentiel.

